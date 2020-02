Achille Lauro sommerso dai complimenti per l’omaggio a Bowie – VIDEO

Achille Lauro ha ricevuto una selva di complimenti per l’omaggio a David Bowie portato ieri sera sul palco di Sanremo nella serata delle cover.

Sicuramente Achille Lauro non è un personaggio comune, qualcuno che si confonde tra la massa passando inosservato. Lo si era capito già durante lo scorso Sanremo, quando la sua ‘Rolls Royce‘ aveva generato un putiferio mediatico. Lo ha ribadito lo stesso artista durante la prima esibizione di quest’anno, quando ha smesso il mantello ed è rimasto con una tutina che lasciava poco spazio all’immaginazione. Da giorni, infatti, quel look è oggetto di discussione su forum, social e media.

Anche ieri sera il cantante romano ha voluto lanciare un messaggio attraverso il proprio vestiario. In questo caso si è trattato di un omaggio ad un’icona della cultura pop come David Bowie, un personaggio istrionico che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica e dello spettacolo in generale. Ancora una volta la decisione di Achille Lauro ha fatto discutere tutti, ma in questo caso solo in senso positivo. I giudizi per il duetto con Annalisa sono stati entusiastici: “Superlativo“, “Spaziale“, “Incredibile“, addirittura “Commovente“. Insomma questa volta ha fatto decisamente centro.

