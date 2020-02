Sanremo 2020: classifica parziale e generale dopo la seconda serata

Dopo la seconda serata tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo si sono esibiti ed è possibile capire chi è favorito: ecco la classifica.

Dopo il boom di ascolti della prima serata (oltre il 55%, miglior risultato da oltre 10 anni), ieri sera Amadeus e Fiorello hanno confermato di saper offrire al pubblico uno spettacolo variegato, capace di momenti di ilarità ed altri più profondi. A calamitare l’attenzione dei telespettatori, però, sono stati soprattutto gli artisti in gara. Ieri sera infatti si esibivano gli altri 12 big, completando in questo modo la presentazione dei pezzi inediti in gara.

La serata è cominciata con un grandissimo debutto sul palco dell’Ariston, Piero Pelù ha cantato la sua ‘Gigante‘, uno dei pezzi che in assoluto è stato maggiormente apprezzato dalla giuria demoscopica. Poi via via sono entrati tutti gli altri, nel mezzo però c’è stata la possibilità di vedere all’opera con un microfono anche Novak Djokovic, di ritorno dall’Australia dopo il successo agli Australian Open. Quindi è stato dato spazio a Paolo Palumbo, ragazzo di 22 anni affetto dalla sla che ha portato un pezzo che parla della bellezza della vita, suscitando grande emozione.

Sanremo 2020: classifica della seconda serata e classifica generale

Dopo ieri è stata stilata non solo la classifica della seconda serata, ma anche quella generale. Una classifica che rimarrà tale sino a venerdì, visto che stasera ci sarà la serata dei duetti in cui i cantanti si esibiranno con pezzi che hanno fatto la storia di Sanremo. A convincere è stata soprattutto la canzone di Francesco Gabbani ‘Viceversa’, la più votata non solo della serata ma nel complesso. Ecco dunque la classifica di ieri sera:

1- Francesco Gabbani (Viceversa)

2- Piero Pelù (Gigante)

3- Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr)

4- Tosca (Ho Amato Tutto)

5 – Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel Fango)

6- Levante (Tikibombom)

7- Giordana Angi (Come mia madre)

8- Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso)

9- Enrico Nigiotti (Baciami adesso)

10- Elettra Lamborghini (Musica)

11- Rancore (Eden)

12- Junior Cally (No Grazie)

Di seguito invece vi riportiamo la classifica generale temporanea dopo le prime due serate del Festival della canzone italiana che vede in testa sempre Francesco Gabbani

1- Francesco Gabbani

2- Le Vibrazioni

3- Piero Pelù

4- Pinguini Tattici Nucleari

5- Elodie

6- Diodato

7- Irene Grandi

8- Tosca

9- Michele Zarrillo

10- Levante

11- Marco Masini

12- Alberto Urso

13- Giordana Angi

14- Raphael Gualazzi

15- Anastasio

16- Paolo Jannacci

17- Achille Lauro

18- Enrico Nigiotti

19- Rita Pavone

20- Riki

21- Elettra Lamborghini

22- Rancore

23- Bugo e Morgan

24- Junior Cally