Sanremo 2020 | L’omaggio a Fabrizio Frizzi da brividi: tutti in piedi

Sanremo 2020, a pochi minuti dall’inizio della seconda puntata Amadeus ricorda Frizzi: l’omaggio a Fabrizio è da brividi, tutti in piedi tra il pubblico.

E’ iniziata solo da pochi minuti la seconda serata del Festival di Sanremo 2020, ma il pubblico si è già emozionato. Oggi infatti si sarebbe celebrato il 62esimo compleanno di Fabrizio Frizzi, storico presentatore Rai mancato a Marzo 2018. Amadeus lo ha ricordato con parole molto dolci, in compagnia del pubblico dell’Ariston, assicurando che se l’amico fosse stato ancora in vita ci sarebbe stato sicuramente lui a condurre questa 70esima edizione del Festival.

Sanremo 2020, l’omaggio a Fabrizio Frizzi: sul palco Carlotta Mantovan

Amadeus ha chiamato sul palco dell’Ariston Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio. I due insieme hanno ricordato i desideri di Frizzi, tra cui anche quello di condurre il Festival di Sanremo. Questo piccolo pensiero per ricordare Fabrizio, il giorno del suo compleanno, è stato davvero commovente e il pubblico in sale si è alzato in piedi applaudendo il presentatore scomparso.

