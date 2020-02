Sanremo 2020 | Amadeus sul palco indossa Juventus e Inter insieme

Anche la terza serata del Festival di Sanremo 2020 si apre con outfit davvero interessante: Amadeus ha sfoggiato sul palco una maglia da calcio particolare, ecco perchè.

Dopo il divertente travestimento di Fiorello ieri sera, quando il conduttore si è vestito da Maria De Filippi, oggi anche Amadeus ha voluto sfoggiare sul palco dell’Ariston un outfit molto particolare. Accompagnato da Georgina Rodriguez, moglie del famosissimo calciatore Cristiano Ronaldo, Amadeus ha indossato una sciarpa per i primi minuti in sua compagnia. Poi, su richiesta di lei, se l’è tolta svelando ciò che portava sotto la giacca elegante: una maglietta di calcio della Juventus, squadra torinese dove attualmente sta lavorando proprio Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto.

Amadeus sul palco indossa Juventus e Inter in una sola maglia

E’ nota a tutti la squadra di calcio preferita da Amadeus, l’Inter: acerrima nemica della Juventus. Proprio per questo l’outfit indossato dal presentatore ha lasciato senza parole i telespettatori, sorpresi di una scelta così in contrapposizione con il grande amore di Amadeus. Ma lui ha rassicurato tutti togliendosi la giacca: ha svelato così una maglia di calcio davvero particolare, per metà dei colori della Juventus e per metà dell’Inter. A Georgina la maglietta non è piaciuta, e ha subito invitato l’uomo a rimettersi la giacca.

