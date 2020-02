Il Festival di Sanremo, arrivato alla sua seconda puntata, sta andando alla grande e Amadeus si sta dimostrando un ottimo conduttore. Ma nell’appuntamento di ieri sera ha commesso una gaffe che non è passata inosservata.

Il Festival di Sanremo 2020 ha appena visto terminare la sua seconda puntata. Puntata incredibile, piena ospiti sensazionali come Massimo Ranieri, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio e Zucchero. La puntata ha collezionato un ottimo share, con oltre 9 milioni di telespettatori, grazie soprattutto al talento del conduttore Amadeus, che si sta dimostrando bravissimo. Il conduttore de ‘I Soliti Ignoti‘, è un ottimo direttore artistico. Ma non ha potuto evitare gli imprevisti e i piccoli errori. Così come la gaffe di cui è stato protagonista e che il popolo dei telespettatori non si è lasciato scappare.

I talenti in gara nella seconda serata

Nella seconda puntata del Festival si sono esibiti sul palco dell’Ariston: Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, I Pinguini Tattici Nucleari, Junior Cally, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi e Michele Zarrillo. Ma nel presentare la cantante Tosca, Amadeus ha commesso un’incredibile gaffe. Durante la trasmissione la frase non è stata notata, ma sui social gli attivissimi spettatori l’hanno colta immediatamente. Uno dei commenti su Twitter recita così:

Tosca, pronta a cantare il suo nuovo singolo ‘Ho amato tutto‘, viene presentata da Amadeus. Il direttore artistico ha ricordato quando Tosca, insieme a Ron, nel 1996 ha vinto il Festivalbar. Ecco, questo è stato l’errore del presentatore. Perché Tosca non ha vinto il Festivalbar, ma proprio il Festival di Sanremo del 1996. Una gaffe involontaria, ma perdonabile. Sicuramente Amadeus è stato colpito dall’emozione e per questo ha sbagliato. Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento del Festival, in cui i 24 big in gara presenteranno le cover di brani già apparsi sul palco dell’Ariston negli anni passati.

