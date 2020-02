Mika, chi è la sorella Paloma: età, foto, carriera e vita privata. Il rapporto con il fratello cantante è molto stretto, tanto che Mika ha dedicato a lei, e a ciò che le è accaduto anni fa, un brano del suo ultimo album.





La sorella del cantante Mika, che sarà ospite della terza puntata del Festival di Sanremo 2020, alcuni anni fa fu vittima di un drammatico incidente. A lei il cantante ha dedicato un brano nel suo ultimo album. L’artista ha sempre affermato di essere molto legato a lei e di essere rimasto fortemente colpito da quanto le è accaduto quasi 10 anni fa. Chi è Paloma?

Mika: chi è Paloma, la sorella del cantante

Paloma Penniman, questo è il nome della sorella di Mika. La sua storia è stata raccontata proprio dal cantante all’interno del suo ultimo album My Name is Michael Holbrook, in un brano che prende il titolo proprio dal suo nome, Paloma appunto. La donna aveva 28 anni quando si trovò a dover fronteggiare un drammatico incidente, cadendo dalla finestra del suo appartamento a Londra, situato precisamente nel quartiere di Kensington. Una caduta dal terzo piano del palazzo.

Quando avvenne quanto descritto, era l’ottobre del 2010. Quel giorno Paloma perse l’equilibrio e dopo un volo da 15 metri di altezza si ritrovò infilzata agli spuntoni dell’inferriata che era collocata ai piedi della sua palazzina. Paloma fortunatamente riuscì, grazie alle cure tempestive ricevute, a salvarsi da quell’episodio.

Paloma ha certamente seguito la propensione artistica di quasi tutti i componenti della famiglia di Mika. Di professione la donna svolge infatti quella della stilista, anche se lo stesso Mika ha rivelato, in una intervista a Vanity Fair tempo fa, che avrebbe voluto fare l’attrice, senza riuscirvi a causa di una semi paralisi alla parte sinistra del corpo con la quale Paloma convive dalla nascita. Il rapporto di Paloma con il fratello è strettissimo, i due infatti sono molto legati.