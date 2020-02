Fausto Leali, chi è la moglie Germana Schena: età, foto, carriera

Germana Schena è la giovane e innamoratissima moglie del grande cantautore Fausto Leali. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Lunghi capelli biondi, magnetici occhi azzurri, una grande dedizione al suo lavoro di corista, ma anche un’ottima moglie: è così che Germana Schena ha fatto perdutamente innamorare Fausto Leali, insieme al quale ha costruito un rapporto felice, equilibrato e affiatato nonostante i trent’anni di età di differenza. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Fausto Leali, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Germana Schena

Germana Schena è originaria di Foggia, in Puglia, dove è nata il 17 luglio (preferisce non rendere notala data esatta) sotto il segno del Cancro. Fin da piccola si è appassionata al mondo della musica, tanto da alternare alle lezioni a scuola un corso di canto. Dopo il diploma di maturità classica si è anche iscritta all’università. Sulla sua vita professionale non si hanno moltissime informazioni, a parte il fatto che è entrata nell’entourage di Fausto Leali diventando una delle sue coriste, ed è così che i due si sono consciuti.

A raccontarlo è stato proprio il cantante durante un’intervista nel salotto di Domenica In: galeotto fu un viaggio in macchina che i due fecero insieme durata un tour di lui. In quel momento erano entrambi single e si sono avvicinati molto, per poi capire di essere fatti l’uno per l’altra. Fausto Leali, però, per un certo periodo di tempo ha deciso di mantenere privata la sua vita sentimentale e non si è mai sbilanciato troppo al riguardo…

Germana è piuttosto attiva sui social, dove pubblica molte foto che la ritraggono al fianco di suo marito e della sua famiglia. Insieme a suo figlio Andrea (nato da un precedente matrimonio e con il quale Fausto Leali ha costruito un bellissimo rapporto) la Schena vive a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Per il resto, ama molto viaggiare e proprio qualche mese fa è stata a New York con Andrea.

EDS