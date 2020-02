Fausto Leali, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Fausto Leali, alias il “Negro bianco”, è uno dei più grandi cantautori italiani. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Le canzoni di Fausto Leali sono uno dei capisaldi della musica italiana: da A chi a Ti lascerò, passando per Io amo e Mi manchi, il cantautore è riuscito a emozionare come nessun altro generazioni su generazioni, e ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle note e nel cuore di molti di noi. Conosciamo più da vicino il “Negro bianco” (così soprannominato a partire dagli anni 70 in omaggio alla sua voce imponente e roca che richiama lei sonorità afro).

L’identikit di Fausto Leali

Fausto Leali è nato a Nuvolento (Brescia), sotto il segno dello Scorpione, il 29 ottobre 1944. Ha iniziato a studiare chitarra con Tullio Romano, suo maestro e membro dei Los Marcellos Ferial, e a soli 14 anni è stato ingaggiato come professionista nell’orchestra di Max Corradini. Due anni dopo è entrato nell’orchestra del fisarmonicista Wolmer Beltrami, e nel 1961 ha inciso il suo primo 45 giri, ma sotto lo pseudonimo di Fausto Denis. L’intera discografia di Fausto Leali è plasmata dal soul, complice anche la sua voce straordinariamente “nera”. Tra le tante interpretazioni (impossibile elencarle tutte) resta indimenticabile quella di Ti lascerò in duetto con Anna Oxa a Sanremo 1989 (vincitore di quell’edizione del Festival).

Per quanto riguarda la vita privata, Fausto Leali ha avuto tre matrimoni e quattro figli. Le prime nozze con la cantante e compositrice Milena Cantù (ex di Adriano Celentano) nel 1986, sono state precedute dalla una relazione con Mirella Gervasio. Dala loro unione sono nate due figlie, Samantha e Deborah Leali, ma nel 1983 il matrimonio è naufragato. La seconda moglie di Fausto Leali è stata Claudia Cocomello, da cui l’artista ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino Leali. Poi, negli anni 90, Fausto Leali ha incontrato la donna che, nel 2014, sarebbe diventata la sua terza moglie: Germana Schena, di 30 anni più giovane di lui.

Per il resto Fausto Leali è un personaggio seguitissimo su Instagram e la sua carriera è stata anche punteggiata da diversi reality: nel 2006 è stato a Music Farm, nel 2012 a Tale e Quale Show, e nel 2019 è entrato nel cast di Ora o mai più come coach!. Nel 2017, inoltre, è stato uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci. Attualmente vive a Lesmo (Monza Brianza): lo si è venuto a sapere, sfortunatamente per lui, dopo un triste fatto di cronaca, visto che nel 2017 la sua casa è stata presa d’assalto da una banda di ladri che gli ha rubato, tra le altre cose, i premi e i dischi d’oro di tutta una carriera, con enorme dispiacere dell’artista.

