Fausto Leali, il furto che ne ha cancellato il passato: “Mi hanno lasciato in mutande”

Qualche tempo fa Fausto Leali è stato vittima di un furto in casa: i ladri hanno portato via tutti i beni di valore ed anche i premi ricevuti in carriera.

Subire un furto non è mai un’esperienza piacevole. In molti casi i ladri portano via qualcosa che con grande sacrificio avete acquistato con denaro o con il sudore della vostra fronte. Lo sa bene Fausto Leali, il cantante infatti è stato derubato di tutti i beni di valore posseduti in casa, compresi i premi ottenuti durante la sua lunga e fortunata carriera. L’episodio si è verificato nel 2018, Fausto era uscito di casa e i ladri, evidentemente appostati, ne hanno approfittato per introdursi nel suo appartamento.

Quando il cantante è tornato si è trovato di fronte alla scena è stato colto da rabbia e sconforto, i ladri infatti avevano preso letteralmente tutto. Poco gli importava dei televisori, gli stereo o gli altri oggetti acquistati, ma era furioso per il fatto che gli avevano rubato tutti i premi ottenuti in carriera, memento di una vita passata a creare musica e allietare gli italiani.

Rubati tutti i premi, lo sfogo di Fausto Leali: “Mi hanno lasciato in mutande”

A compiere il furto sarebbe stata una banda di slavi, questo almeno secondo quanto emerso dalla testimonianza di una vicina di casa. In seguito all’accaduto il cantante si è lasciato andare ad uno sfogo nel quale si legge: “Torni a casa e ti accorgi di questo ….4 uomini slavi che ti distruggono una casa ,la tua dimora dove dovresti sentirti protetto e ti sottraggono tutto quello che hai costruito negli anni … compresi tutti i miei premi e dischi d’oro vinti durante i miei anni di carriera TI PORTANO VIA TUTTO. Che tristezza !!!!”.