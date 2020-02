Incidente al supermercato | auto travolge il banco frutta FOTO

Una vettura sfonda tutto ed entra nel punto vendita, singolare incidente al supermercato con tanto di tweet ironico da parte dei Vigili del Fuoco.

Andare a fare la spesa al supermercato e ritrovarsi travolti per poco da un’auto che sfonda tutto ed entra nel negozio. Sembra una scena vista soltanto nei film, invece è quanto avvenuto a Codegliano Viconago, in provincia di Varese.

LEGGI ANCHE –> Incidente Jaguar | bolide vola da cavalcavia e schiaccia una Dacia

Un uomo ha fatto involontariamente irruzione con la propria vettura all’interno di un punto vendita ‘DiPiù’, seminando il panico e finendo con il ferire una donna di 73 anni al banco frutta. L’anziana stava per l’appunto facendo la spesa quando si è ritrovata suo malgrado coinvolta in questo assurdo e bizzarro incidente. La vicenda risale a lunedì 3 febbraio e la cosa ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno documentato l’accaduto pubblicando il tutto sul loro profilo ufficiale Twitter.

LEGGI ANCHE –> Lamezia, cavallo imbizzarrito invade la superstrada: finisce malissimo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incidente supermercato, i Vigili del Fuoco non possono crederci

“C’è da rimuovere un’automobile…al banco frigo! Intervento inusuale per i #vigilidelfuoco a Cadegliano Viconago (VA): rimossa un’autovettura finita all’interno di un supermercato per un incidente stradale”, riporta l’account nazionale Twitter dei nostri pompieri. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il conducente dell’auto – una Opel – ha inserito la retromarcia invece della prima, sfondando il portone antipanico del negozio. L’anziana rimasta ferita è stata portata in ospedale, per fortuna in codice verde. Non ha rimediato alcuna lesione grave al di là di qualche contusione di lievissima entità. Oltre a del comprensibile spavento. In quello stesso punto vendita giusto il giorno prima c’era stata una rapina a mano armata. I ladri sono riusciti a portare via indisturbati ben 8mila euro di incasso.