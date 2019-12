Incidente Jaguar | bolide vola da cavalcavia e schiaccia una Dacia

Un incidente con una Jaguar ed una Dacia coinvolta di quelli mai visti: la prima precipita da un cavalcavia e schiaccia la seconda in transito.

Un incidente che ha coinvolto una Jaguar fiammante ha avuto luogo sul collegamento stradale che unisce Milano e Meda, la Strada Statale 35. Per fortuna non ci sono state vittime, ma ciò che è successo avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Il bolide è infatti finito giù da un cavalcavia per atterrare su alcune auto che transitavano nella strada sottostante. Il luogo preciso di questo incidente tra la Jaguar Xf e gli altri veicoli è Cormano. La macchina ha sfondato le barriere di protezione per poi schiacciare le altre auto, demolendo in particolare una Dacia che stava viaggiando verso Milano. Subito sono scattati i soccorsi e la strada interessata è stata chiusa in tutti e due i sensi di marcia per svariate ore.

LEGGI ANCHE –> Incidente assurdo | scampa allo schianto ma lo uccide il soccorritore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incidente Jaguar, incredibilmente illese tutte le persone coinvolte

L’evento si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre 2019. Il conducente dell’auto ‘volante’ è riuscito ad uscire in maniera autonoma dall’abitacolo, così come l’uomo al volante della Dacia ed il passeggero che viaggiava con lui. Tutti loro hanno ricevuto le prime cure urgenti ma stanno relativamente bene. È scattato il ricovero negli ospedali ‘Bassini’ e ‘Niguarda’, con nessuno di loro in pericolo di vita. I soccorsi hanno visto arrivare un’automedica, tre ambulanze e ben cinque mezzi dei vigili del fuoco, oltre anche ad alcune pattuglie dei carabinieri di stanza a Cormano. Agli occhi di tutti loro si è presentata una scena vista solo nei film.

LEGGI ANCHE –> Lapo Elkann incidente | “In coma e sottoposto a varie operazioni”