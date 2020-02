Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anticipazioni di oggi 4 febbraio

La puntata speciale di La Pupa e il Secchione, show condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, durante questa serata in tv ci mostrerà i momenti più divertenti, le prove più (mal) riuscite e l’intervento di Vittorio Sgarbi. Il video inedito in cui compare il critico d’arte non venne messo in onda per il rispetto della par condicio, in quanto il politico era candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna.

Secondo la legge sulla comunicazione elettorale in televisione, Sgarbi infatti non poteva apparire nello show.

La puntata numero 5 della La Pupa e il Secchione e Viceversa sarà in onda martedì 11 febbraio, sempre in prima serata su Italia 1, e le vicende dei protagonisti riprenderanno regolarmente.

Un’edizione quella di quest’anno, caratterizzata dai viceversa, ossia dall’unione fra il bel pupo e la secchiona, appunto. Quella che poteva sembrare una mossa, quasi forzata, molto più politically correct che altro, si è rivelata vincente. Tante le dinamiche nuove di La Pupa e il Secchione e viceversa che nascono dall’interazione fra pupi e secchioni fra “i loro simili” di sesso opposto.