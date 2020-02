Stasera in tv – Festival di Sanremo 2020: scaletta, ospiti e cantanti in gara

Sanremo 2020, Festival della canzone, stasera sarà in diretta dal Teatro Ariston condotto da Amadeus: tutti i cantanti e gli ospiti di oggi, 4 febbraio

In diretta da Sanremo stasera si svolgerà il Festival della canzone italiana in occasione della sua 70° edizione. Conduttore, nonché direttore artistico, sarà Amadeus che ha promesso “un Festival imprevedibile“.

L’orario della messa in onda, in Eurovisione, sarà a partire dalle ore 20.30 su Rai 1.

Scopriamo insieme scaletta, ospiti e cantanti in gara del Festival nella prima serata di oggi, 4 febbraio.

Sanremo in prima serata e nel cuore degli italiani

Nonostante le polemiche ricorrenti alla fine, e anche durante, ogni Festival della canzone italiana, la competizione sanremese non smette mai di attrarre telespettatori conquistando ogni anno gli ascolti più alti per la televisione commerciale.

Durante la conferenza stampa Amadeus ha promesso e, in un certo senso, confessato:

“Avverto la responsabilità del Festival, e soprattutto del 70esimo Festival, un’edizione speciale, l’edizione 2020. Questo settantesimo ci obbliga anche a celebrare il passato, ma lo faremo sempre con uno sguardo al presente e al futuro. Sarà un Festival imprevedibile, e l’imprevedibilità sarà data da amici come Fiorello, Tiziano Ferro e anche Roberto Benigni. Rosario non so davvero neanche io che cosa farà, conoscete la sua imprevedibilità”.

Dunque, quella di quest’anno sarà una conduzione molto diversa rispetto a quella delle più rigide edizioni precedenti. Sanremo 2020, Festival che prende il via dal 4 febbraio per poi concludersi sabato 8 febbraio, porta in gara 24 canzoni e in ballo tante tante aspettative… perché Sanremo è Sanremo!

Sanremo 2020 scaletta 4 febbraio

Sanremo stasera porterà sul palco dell’Ariston 12 dei 24 big in gara e 4 delle 8 Nuove Proposte.

Sanremo, i cantanti big di stasera:

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Vibrazioni

Alberto Urso

Le Nuove proposte:

Eugenio in via di Gioia

Fadi

Leo Gassman

Tecla Insolia

Gli ospiti:

Al Bano e Romina

i due si esibiranno in un inedito (scritto da Cristiano Malgioglio ).

i due si esibiranno in un inedito (scritto da ). Pierfrancesco Favino

Kim Rossi Stuart

Claudio Santamaria

Emma Marrone

l’artista si esibirà in un brano tratto dal suo album intitolato Fortuna e in un medley dei suoi più grandi successi

l’artista si esibirà in un brano tratto dal suo album intitolato Fortuna e in un medley dei suoi più grandi successi Fiorello

Tiziano Ferro

Diletta Leotta (co-conduttrice)

(co-conduttrice) Rula Jebreal

la giornalista e scrittrice palestinese leggerà un brano contro la violenza sulle donne

la giornalista e scrittrice palestinese leggerà un brano contro la violenza sulle donne Gessica Notaro

la ragazza, il cui ex fidanzato le lanciò acido sul viso, è diventata simbolo di rinascita per molte donne.