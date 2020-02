Sanremo 2020, Amadeus bidonato: “Ci spiace ma non ci saremo” – VIDEO

Il Direttore Artistico di Sanremo aveva invitato sul palco dell’Ariston i vlogger del momento ‘Me contro te’, ma questi hanno improvvisamente dato forfet.

Se si esclude il successo inarrivabile di Checco Zalone con il suo ultimo film, il fenomeno cinematografico italiano del momento è ‘Me contro te – La vendetta del Signor S ‘ che solo nel primo giorno in cui veniva trasmesso nelle sale ha fatto registrare un incasso di 1.1 milioni di euro. Protagonisti di questo successo sono il duo comico ‘Me contro te’, degli youtuber che negli ultimi anni hanno fatto registrare un successo dopo l’altro e che sono già stati in televisione con Amadeus a ‘I Soliti Ignoti’.

La presenza sul palco di Sanremo sarebbe stato il trampolino di lancio per la definitiva consacrazione, ma il duo ha improvvisamente comunicato il proprio forfet in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘ in cui si legge: “A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour”.

