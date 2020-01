Conosciamo meglio chi sono Me contro te: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dei due youtuber che stanno spopolando sul web

Me contro te sono una coppia di youtuber siciliani composti da una ragazza e un ragazzo. Sofia Scalìa e Luigi Calagna sono fidanzati anche nella loro vita privata. Il canale Youtube di “Sofì e Luì” vanta circa tre milioni di iscritti.

Sofia Scalìa nasce a Palermo il 14 maggio 1997. Insieme al suo fidanzato Luigi decide di caricare il primo video su Youtube il 4 ottobre del 2014. Il suo colore preferito è il giallo e il suo peggior difetto è essere sempre in ritardo. Ha un profilo Instagram che vanta circa 350mila follower, mentre su Facebook è seguita da 55mila fan. Luigi Calagna nasce a Palermo il 6 dicembre 1992. Conosce Sofia a Partinico e, dopo un lungo corteggiamento, si dichiara alla bella ragazza siciliana. I due stanno insieme da gennaio 2013. Il verde è il suo colore preferito, mentre il suo peggior difetto è pensare così tante cose da dimenticarle. Sul suo profilo Instagram vanta 314mila follower, mentre su Facebook è seguito da 40mila fan.

Chi sono Me contro te: tutte le curiosità

Nel 2017 sono stati scelti come protagonisti di una serie tv su Disney Channel, “Like me”. Inoltre, hanno linee di abbigliamento e giocattoli dedicati e addirittura un album di figurine. In più, hanno scritto un libro, per settimane al primo posto in classifica su Amazon e conducono un programma sempre su Disney Channel, “Best challenger“. A partire da gennaio 2020 nelle sale uscirà il film “Me contro te – La vendetta del signor S”. Infine, sono stati premiati dal Moige per i contenuti educativi del loro canale.