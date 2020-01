Dove incontrare i cantanti a Sanremo durante il Festival?

Cantanti Sanremo 2020: dove potreste vederli in giro durante il Festival per un autografo?

La caccia ai cantanti durante il Festival di Sanremo 2020 è una sorta di obbligo al quale non si può rinunciare. Un piacere unico nel suo genere. Scattarsi una foto col proprio cantante preferito, magari riuscire a strappargli un video o, perché no, anche un autografo da regalare o incorniciare è sempre molto bello. Sono attimi fugaci in cui finalmente possiamo stare accanto al nostro idolo e la cosa ci fa sempre piacere. Gli appassionati di musica così durante il Festival di Sanremo 2020 affollano la città e cercano di trovare i loro cantanti preferiti. Già, ma dove cercare?

Quando arrivano i cantanti a Sanremo?

I cantanti arrivano a Sanremo per il Festival della Canzone Italia alcuni giorni prima della kermesse. Nelle settimane precedenti ci sono le prove quindi, a turno, i cantanti approdano al Teatro Ariston per fare le prove della loro canzone con l’orchestra. Successivamente il boom c’è nella settimana di kermesse, quindi da lunedì 3 febbraio per quest’anno. La sera prima del Festival di Sanremo c’è infatti quasi sempre un party organizzato da alcuni grandi sponsor, al quale sono invitati tutti i cantanti. Da lunedì 3 quindi, quest’anno occhi aperti perché i cantanti sono in città.

Dove dormono e dove vanno a mangiare i Big di Sanremo 2020

Tra le location più popolari dove potreste incontrarli, c’è sicuramente il Teatro Ariston. Qui, soprattutto dal retro, i cantanti arrivano in macchine scure e si lanciano dentro al parcheggio privato per poter scendere senza essere assaliti dalla folla. C’è poi chi invece il pubblico lo ama e si fa vedere. Altra location dove incontrare i cantanti a Sanremo sono gli hotel. Globo, Miramare, Royal, Des Anglais, Paradiso…sono solo alcune delle location dove soggiorneranno i cantanti in gara a Sanremo durante il Festival 2020. Così davanti a questi hotel generalmente c’è un capannello di persone che si accalcano per cercare di avvistare il proprio vip preferito e fare una foto.

Altra zona da tenere d’occhio? Sicuramente i ristoranti più belli e lussosi di Sanremo. Soprattutto durante il Festival di Sanremo, i cantanti che suonano tardi o quelli che suonano subito, vanno giustamente a mangiare qualcosa e vederli quindi diventa molto facile.