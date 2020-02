Eugenio in Via Di Gioia, chi è il leader Eugenio Cesaro: età, foto, carriera

Eugenio in Via Di Gioia, chi è il leader Eugenio Cesaro: età,...

Eugenio Cesaro è il frontman della giovane band Eugenio in Via Di Gioia. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Eugenio Cesaro si sta facendo conoscere quale cantante e frontman della indie band italiana Eugenio in Via Di Gioia, vincitori del premio della critica Premio Buscaglione 2014, con all’attivo due album, un EP e la partecipazione alla compilation “Sotto il Cielo di Fred” in compagnia di Brunori Sas, Dente, Perturbazione e altri. Conosciamolo più da vicino, visto che sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2020.

L’identikit di Eugenio Cesaro

Eugenio Cesaro è nato a Torino il 25 giugno 1991 e “rinato” cantautore nel 2011 quando, suonando per strada, ha trovato l’ispirazione per gran parte dei suoi testi. Nel frattempo ha studiato al Liceo Scientifico E. Majorana e poi al Politecnico di Torino. Nel settembre del 2012 l’incontro che gli cambia la vita: quello con tre ottimi e pazienti musicisti assieme ai quali ha formato un sodalizio che si sta affermando come uno dei più interessanti nel panorama musicale italiano: Emanuele Via (classe 1992, pianoforte e fisarmonica), Paolo Di Gioia (1991, percussioni), e Lorenzo Federici (1987, basso acustico). Insieme i quattro sono diventati musicisti, attori e interpreti armonizzando piacevolmente un sound altrimenti incompleto. Ascoltare per credere.

