Eugenio in Via Di Gioia, chi sono: storia e curiosità | Sanremo 2020

Chi sono gli Eugenio in Via Di Gioia: carriera e curiosità sulla band torinese, dagli esordi fino al palco del Concertone del Primo Maggio.

Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia, insieme a Lorenzo Federici, formano la band torinese Eugenio in Via Di Gioia, che quest’anno partecipa a Sanremo Giovani. Il nome della band è la fusione tra il nome del frontman coi cognomi di altri due componenti. Il loro disco d’esordio si chiama invece Lorenzo Federici, come il bassista e quarto componente della band.

Carriera e curiosità su Eugenio in Via Di Gioia

Nati a Torino nel 2012, due anni dopo esce il loro album d’esordio, pubblicato dall’etichetta discografica Libellula Music. Nello stesso anno vincono il premio della critica al Premio Fred Buscaglione. Iniziato a ricevere molti attestati di stima e critiche positive anche sulla stampa nazionale e nelle riviste di settore. Arrivano nuovi riconoscimenti e nel 2016 anche un tour europeo che tocca tra gli altri Francia, Germania e Paesi Bassi.

Il 24 febbraio 2017 esce Giovani illuminati, primo singolo estratto dal nuovo disco Tutti giù per terra, in uscita due mesi dopo. Collaborano tra gli altri con Willie Peyote e il tour che segue l’album tocca le principali città italiane, nel corso del successivo anno e mezzo. Il 28 settembre 2018 fanno uscire il singolo Altrove, che è un grande successo, con un milione di ascolti su Spotify. Il loro ultimo album, Natura Viva, esce a febbraio 2019. Nello stesso anno, salgono sul palco del Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni.