Mattia Santori, il leader delle Sardine sotto accusa per una foto

Il leader delle Sardine Mattia Santori sotto accusa per una foto con Benetton: polemiche sui social, poi arrivano le scuse del giovane.

Una foto in compagnia di Luciano Benetton e Oliviero Toscani ha scatenato dure polemiche nei confronti di Mattia Santori. Il giovane – che insieme ad altri ha riempito Piazza Maggiore a Bologna e poi molte altre piazze italiane – è finito sotto accusa per lo scatto.

Alla fine il ragazzo ha dovuto scusarsi per quanto avvenuto, ma il web si divide sulla sua scelta.

Polemiche contro le Sardine per la foto con Benetton

Qualcuno fa un confronto: “Uno ha fatto una foto con Benetton e 24 ore dopo si è scusato L’altro si è fatto selfie con spacciatori, fascisti, faccendieri, oligarchi, mafiosi. E tutto quello che ha saputo dire è ‘Sono perseguitato’. La capite da soli la differenza o volete un disegnino?”. Il riferimento è a Matteo Salvini, che in qualche occasione si è fatto fotografare anche con personaggi poi rivelatisi dal passato discutibile.

Il giornalista Antonio Socci contesta invece Santori e anzi generalizza ed estende la critica: “Francia, Venezuela, Hong Kong, Libano, Cile… Dappertutto chi scende in piazza manifesta contro il Potere (soprattutto i giovani, da sempre). In Italia le sardine vanno in piazza a supporto del Potere e contro le opposizioni. Trova le differenze”.

Francia, Venezuela, Hong Kong, Libano, Cile… Dappertutto chi scende in piazza manifesta contro il Potere (soprattutto i giovani, da sempre).

In Italia le sardine vanno in piazza a supporto del Potere e contro le opposizioni.

Trova le differenze.

Le scuse di Mattia Santori

Chiede scusa invece Mattia Santori, che spiega al ‘Corriere della Sera’: “Quella foto è stata un’ingenuità perché ha offerto un assist a tutti quelli che non vedevano l’ora di screditarci”. Ma il suo non è il classico ‘bagno di umiltà’ che qualcuno si sarebbe aspettato: “Prima o poi doveva capitare. Anche chi ci apprezza deve capire che non siamo infallibili”.

Il giovane insiste poi: “Non ho nemmeno parlato con l’imprenditore. A tavola mi avevano riservato un posto vicino a lui, ma ho preferito rimanere vicino ai ragazzi”. Infine, evidenzia: “La botta è arrivata, ma ci è utile, ci mostra quali sono gli argomenti che si usano contro di noi”.