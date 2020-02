Giordana Angi, cantautrice romana e talento di Amici, prende parte alla 70ª edizione del festival di Sanremo con il suo brano Come mia madre. Approfondiamo il testo.

Saranno ventiquattro i futuri concorrenti della categoria BIG del festival dei fiori, cantanti di grande levatura e maestri della musica italiana. Tra i vari concorrenti troviamo anche la cantautrice romana Giordana Angi con il suo brano Come mia madre. La canzone, dolcissima dedica al rapporto madre e figlia. La scrittrice di Accetto miracoli racconta una storia strappalacrime, colma di grandi emozioni.

Come mia madre, testo e analisi del brano di Giordana Angi

“Dammi la borsa che è troppo pesante

Non puoi fare sempre tutto da sola

Che di persone ce ne sono tante

Ma col tuo cuore c’è n’è una sola

Hai custodito le mie insicurezze

Saresti pronta per rifarlo ancora

Che di stazioni ce ne sono tante

Ma poi torniamo sempre ad una sola

Ti scriverò un messaggio

Appena uscita dalla stazione

Ci vediamo poi per pranzo

Non vedo l’ora di parlarti

Per ritornare a respirare

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Nel tuo sorriso mi sentivo a posto

E non serviva più stare male

Ma l’amore non è solo un posto,

è il tuo modo di fare.

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Sei tu il regalo dei miei compleanni

La luce accesa quando torno tardi

Il cuore più grande dove ripararmi

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te”

–Come mia madre