Coronavirus, scoperta la cura per la malattia: cosa sta succedendo

Coronavirus, scoperta la cura per la malattia in Thailandia: lo riporta pochi minuti fa l’AGI sul proprio sito internet.

In Thailandia una donna affetta da Coronavirus ha visto migliorare le proprie condizioni di salute dopo aver assunto un farmaco basato su un mix di antivirali usati anche per curare l’influenza e l’Hiv. Proprio oggi era arrivata l’importantissima notizia che all’Ospedale Pallanzani di Roma i ricercatori erano riusciti ad isolare il virus per la prima volta. Un passo fondamentale verso la creazione di un vaccino e di una cura.

“Il risultato di laboratorio del positivo sul coronavirus è diventato negativo in 48 ore”, ha confermato il dottor Kriengsak Attipornwanich. “Il miglioramento è stato evidente già 12 ore dopo il trattamento.

I medici – ha spiegato hanno combinato il farmaco antinfluenzale oseltamivir con lopinavir e ritonavir, gli antivirali usati per curare l’Hiv. Il ministero è in attesa di risultati di ricerca per dimostrare gli esiti”.

Diverse fonti estere iniziano a confermare la notizia. Aspettiamo ulteriori dettagli per completare il quadro della situazione.