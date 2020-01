Diana Del Bufalo: “In terapia per colpa di Paolo Ruffini” – VIDEO

L’attrice Diana Del Bufalo torna a parlare, in un’intervista a Verissimo, della fine della sua relazione: “In terapia per colpa di Paolo Ruffini”.

Intervistata da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, torna a parlare Diana Del Bufalo. La giovane donna, scoperta dal talent show ‘Amici di Maria De Filippi’, al quale ha partecipato dal 2010, poi diventata una delle attrici più amate del nostro Paese, ha parlato della fine del rapporto con il comico Paolo Ruffini.

L’attrice ha confidato: “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”. Smentita ancora una volta la relazione con Cristiano Caccamo.

“Non stiamo insieme. Con lui non c’è quel tipo di chimica. Cristiano è il mio migliore amico e ci vogliamo un bene dell’anima. È stato il mio angelo custode”, chiarisce. Poi torna a parlare di Paolo Ruffini: “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita”.

Diana Del Bufalo, che da domenica 2 febbraio sarà al timone del nuovo programma di Italia Uno Enjoy, si sfoga: “Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità!”.