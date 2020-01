Wanda Nara, attacco durissimo di Barbara Alberti – VIDEO

Grande Fratello Vip, nella Casa presa di mira Wanda Nara: in una discussione, attacco durissimo di Barbara Alberti alla moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara insultata dall’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma cosa è successo? Barbara Alberti, Rita Rusic ed Andrea Montovoli, tre degli attuali concorrenti del ‘Grande Fratello 4 Vip’, hanno parlato di Wanda durante un loro conciliabolo all’interno della casa.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip | Wanda Nara insultata dai concorrenti

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Barbara Alberti sbotta: “Siete dei figli di pu***na”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In particolare, è la scrittrice umbra a parlare in maniera dura della moglie di Mauro Icardi, che è opinionista in studio del reality show. Il suo giudizio è caustico: “Wanda Nara è alta 1 metro e 50 e si e fatta l’ottava misura, un mostro! Ho visto le foto”. Insomma, la definisce senza mezzi termini un mostro. All’interno della Casa più famosa d’Italia, la scrittrice Barbara Alberti si è già fatta notare per atteggiamenti ed espressioni un po’ sopra le righe. Chissà cosa ne pensa la produzione del reality su questa sua nuova uscita.