Grande Fratello Vip, Barbara Alberti sbotta: “Siete dei figli di pu***na”

Tornata nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver fatto alcuni accertamenti medici, Barbara Alberti ha perso la pazienza: scopriamo cos’è successo.

Gli ultimi giorni sono stati complicati per Barbara Alberti. La scrittrice dopo il live di venerdì sera ha accusato un malore ed ha passato tutta la giornata di sabato all’interno del castigatoio. Gli altri concorrenti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e lei gli ha comunicato che quella sera avrebbe lasciato il reality per fare alcuni accertamenti. Ieri sera, giorno dedicato ad uno dei live serali, la scrittrice ha fatto il suo ritorno nella casa ed ha diradato le preoccupazioni generali. Questa infatti ha spiegato che non ha intenzione di lasciare il gioco e che non c’è da preoccuparsi per le sue condizioni.

Barbara Alberti sbotta: “Siete dei figli di pu***na”

Dopo aver festeggiato il ritorno in casa, Barbara si è trovata a dover commentare quello che è successo nei giorni scorsi. La settimana prima Rita Rusic e Adriana Volpe si sono mandate rispettivamente in nomination. Nei giorni successivi hanno parlato l’una dell’altra con discreto astio durante le sessioni al confessionale e Alfonso Signorini le ha invitate ad un confronto diretto. Inoltre ha chiesto agli altri di esprimere un giudizio su entrambe, aggiungendo di volere un pare su quale delle due per loro fosse la donna dominante nella casa.

Prendendo parte al discorso Barbara Alberti ha preso le difese di Rita Rusic, dicendo che nonostante il suo bell’aspetto e la consapevolezza, all’interno della casa si dà da fare ed è sempre disponibile, aggiungendo: “Se questa è una donna dominante…”. Sulle nomination, poi, sottolinea come si tratta delle dinamiche del gioco e come da persone intelligenti i concorrenti non devono cadere nel tranello. Insomma gli scontri sono creati dai produttori che Barbara apostrofa come “Figli di pu***na”. Frase colorita, ma anche detta con tono ironico e bonario. Tanto che sia all’interno della casa che in studio l’hanno applaudita per la lucidità della disamina.