Grande Fratello Vip | Wanda Nara insultata dai concorrenti

Durante una chiacchierata fra inquilini della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’, Wanda Nara viene presa di mira. La moglie di Icardi insultata in maniera pesante.

Al ‘Grande Fratello Vip 4′ in più di una occasione Wanda Nara è riuscita ad attirare l’attenzione. La moglie di Mauro Icardi è presente ad ogni puntata in studio in qualità di opinionista. E lei è un personaggio pubblico capace come pochi di piacere oppure no.

LEGGI ANCHE –> Serena Enardu Pago | clamorosa rivelazione di lei | “Lo farò”

È capitato anche con alcuni inquilini della casa che la 33enne argentina riuscisse a creare delle discussioni. In particolare Barbara Alberti, Rita Rusic ed Andrea Montovoli, tre degli attuali concorrenti del ‘Grande Fratello 4 Vip’, hanno parlato di Wanda durante un loro conciliabolo all’interno della casa. Ma con toni niente affatto lusinghieri. La modella sudamericana viene descritta come “un mostro”. È la Alberti nello specifico a dipingere un quadro del tutto negativo della signora Icardi.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara Instagram, la moglie di Icardi si toglie tutti i vestiti – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Wanda Nara, Barbara Alberti la offende: “È un mostro”

“Wanda Nara è alta 1 metro e 50 e si e fatta l’ottava misura, un mostro! Ho visto le foto”, esclama l’esperta scrittrice umbra. La quale poi capisce di essere stata ascoltata da tutta Italia e prova poi a minimizzare quanto appena proferito. Ma le sue parole non sono passate affatto inosservate, e su Twitter in particolare è partita la discussione. Chissà se Wanda, che è ben nota anche per avere un certo caratterino, risponderà a tono nella puntata in diretta del 31 gennaio 2020.

LEGGI ANCHE –> Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 31 gennaio