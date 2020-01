Snoop Dogg, chi è: età, carriera, vita privata del rapper e attore

Snoop Dogg è il rapper simbolo del g-funk e del gangsta rap e una vera e propria icona mondiale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Agli amanti della musica, e del rap in particolare, il nome di Snoop Dogg non suonerà certo nuovo. Si tratta infatti di un artista che, al pari di nomi leggendari come Tupac e Dr. Dre, ha fatto la storia dell’hip hop della West Coast americana, diventando un simbolo vivente del gangsta rap, grazie al flow morbido e riconoscibilissimo e a un timbro davvero unico, e un’inesauribile fonte di ispirazione per musicisti anche nostrani. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Junior Cally, chi è il rapper italiano: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Snoop Dogg

Snoop Dogg, all’anagrafe Calvin Cordozar Broadus Jr., è nato a Long Beach, in California, il 20 ottobre 1971 sotto il segno della Bilancia. Figlio di un veterano del Vietnam, si è avvicinato al mondo della musica cantando nel coro del Golgotha Trinity Baptist Church, e contemporaneamente suonando il pianoforte. Ma è solo durante l’adolescenza che scopre il rap e ne resta folgorato.

La giovinezza di Snoop Dogg è stata piuttosto tormentata. Dopo essersi avvicinato a una banda, i Crips, è stato arrestato per spaccio di cocaina e ha passato gli anni del liceo entrando e uscendo dal carcere, finché non ha deciso di dedicarsi completamente al mondo della musica. Un incontro fortunatissimo per Snoop Dogg è stato quello con Dr. Dre, che lo vorrà come suo collaboratore coinvolgendolo anche nelle sue faide, a partire da quella con Eazy-E.

Snoop Dogg ha debuttato nel 1993 con l’album Doggystyle: uno straordinario successo che lo ha proiettato al vertice delle classifiche americane ed è diventato una vera pietra miliare dell’hip hop della West Coast. Il disco ha ottenuto rapidamente cinque dischi di platino e ha consacrato il Nostro come principe del gangsta rap. Ma solo diversi anni dopo, a causa di alcuni problemi con la legge, arriverà il suo secondo album, The Doggfather (1996), stavolta senza la collaborazione di Dr. Dre. Snoop Dogg bissa il successo del primo disco, ma decide di lasciare la sua casa discografica, la Death Row, per passare nel 1998 alla No Limit.

A partire da quel momento la critica comincia a storcere un po’ il naso alla critica, anche se le vendite rimangono buone e convincono Snoop a creare nel 2000 una propria etichetta, la Dogg House Records. Per tornare a un successo stellare, tuttavia, il rapper dovrà aspettare Paid tha Cost to be da Bo$$ del 2002, per la Priority Records. Tre anni dopo sbanca ancora con l’album R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece, trascinato dai singoli Drop It Like It’s Hot e Signs.

Nel 2010 l’artista spiazza di nuovo tutti annunciando al mondo, dopo un viaggio in Giamaica, la sua conversione al rastafarianesimo e il cambio del proprio nome in Snoop Lion. Nel 2013 esce il disco Reincarnated, dalle sonorità spiccatamente reggae. Ma di lì a poco Snoop fa marcia indietro e torna per tutti Dogg, rilanciandosi nel mondo hip hop con l’album Bush. Oggi Snoop Dogg continua a essere uno dei nomi di punta del panorama rap mondiale, e il suo nome è ormai una leggenda del genere.

Per quanto riguarda la vita privata, Snoop Dogg si è sposato nel 1997 con Shante. Il loro è stato un rapporto pieno di alti e bassi e di colpi di scena, ma sono tuttora una coppia felice. Dalla loro unione sono nati tre figli: Corde (il 21 agosto 1994), Cordell, che oggi è un promettente giocatore di football americano (21 febbraio 1997), e Cori, cantante pop (22 giugno 1999). Snoop ha un quarto figlio, Julian Corrie, nato dalla relazione con Laurie Holmond nel 1998.

Infine alcune curiosità: Snoop Dogg è alto 1 metro e 93, segue lo sport ed è un tifoso di Los Angeles Laker, Los Angeles Dodgers, Pittsburgh Steelers e USC Trojans. Ha anche partecipato a vari eventi di wrestling della WWE, tanto da essere stato introdotto nel 2016 nella Hall of Fame dell’azienda di sport entertainment più importante del mondo. Il soprannome “Snoopy” gli è stato affibbiato dai genitori e agli esordi si faceva chiamare Snoop Doggy Dogg. Un suo video è diventato il primo hardcore (misto di pornografia e hip hop) a entrare nella classifica Billboard. Su Instagram ha un account ufficiale da quasi 40 milioni di follower!

Visualizza questo post su Instagram Me n Bobby in it 2 win it uncle snoops army wants you Un post condiviso da snoopdogg (@snoopdogg) in data: 31 Gen 2020 alle ore 8:27 PST

EDS