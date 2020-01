Junior Cally, chi è il rapper italiano: carriera e curiosità

Chi è il rapper italiano Junior Cally, carriera e curiosità: dai primi brani fino all’esplosione e al successo che lo ha portato a Sanremo.

Nato a Roma nel 1991, Antonio Signore, in arte Junior Cally, è uno dei volti nuovi della musica rap italiana, capace in appena due dischi di conquistarsi i favori della critica e approdare al Festival di Sanremo, nel 2020.

Chi è il rapper Junior Cally: gli esordi e il successo

Il suo nome è un omaggio alla musica reggae e in particolare a Junior Kelly, uno dei suoi artisti più rappresentativi. Da bambino, secondo quanto ha raccontato in un libro, ad Antonio venne diagnosticata una presunta leucemia. Per quattro anni, credette di essere malato e questo ha causato in lui un disturbo ossessivo compulsivo. A inizi carriera, partecipa a un concorso della casa discografica Honiro Label con il nome Socio, ma non va come dovrebbe.

Il ‘ritorno’ sulle scene, col nome d’arte di Junior Cally e una maschera antigas, suo ‘marchio di fabbrica’, è datato gennaio 2017, quando esce il suo primo singolo, Alcatraz. Escono poi Magicabula e Auto Blu, che anticipano l’album d’esordio, Ci entro dentro, uscito a novembre 2018. Il successo è clamoroso e il rapper firma un contratto con la Sony. A settembre 2019, esce il secondo disco, Ricercato, che vanta moltissime collaborazioni ed è di fatto il primo con una major. Junior Cally diventa così il fenomeno del momento: pubblica anche un libro per Mondadori, ‘Il principe. E meglio essere temuto che amato’, e partecipa al Capodanno di Bari, peraltro scatenando polemiche per le parole sul palco.