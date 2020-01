Erica Piamonte, scatto ‘bollente’ su Instagram: lato B da urlo

Erica Piamonte, ex gieffina, fa scatenare i fan di Instagram. Lo scatto ‘bollente’ in intimo esalta il suo lato B da urlo.

Erica Piamonte è stata una delle più chiacchierate concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, sia per la sua personalità, che per la sua bellezza. Con un fisico statuario e pieno di curve, la ragazza è stata protagonista di molti flirt sia nella casa del Grande Fratello, con Gaetano Arena, che fuori con l’influencer e imprenditrice, Taylor Mega. Tra le due, però, la storia non è durata a lungo, in quanto Taylor è tornata con il suo ex Tony Effe, mentre Erica ha trovato di nuovo l’amore con il fotografo Alessandro Di Cicco.

Lato B ‘bollente’ su Instagram

Recentemente, sul profilo Instagram di Erica, che conta oltre 365 mila followers, è apparsa una foto che ha mandato in visibilio i fans. La ex gieffina appare coperta solo da una pelliccia bianca, senza biancheria intima e rende visibili i suoi numerosi tatuaggi, i lunghi capelli biondi ma, soprattutto, il lato B da favola. Erica nella didascalia del post chiede consigli su dove fare il prossimo tatuaggio ma, appare evidente, la maggior parte dei commenti riguarda le sue curve mozzafiato.

