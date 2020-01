Grande Fratello Vip, lite in diretta tra Valeria Marini e Antonella Elia

Ieri sera al Grande Fratello Vip è andato in onda il confronto tra Valeria Marini e Antonella Elia, tra le due la discussione è stata accesa.

La scorsa settimana Alfonso Signorini ha organizzato un incontro tra Valeria Marini e Rita Rusic. Le due se ne sono dette delle belle e quando la showgirl è uscita dalla casa alcuni concorrenti hanno espresso solidarietà con la Rusic. A telecamere distanti, sono anche sfuggiti alcuni commenti poco gradevoli sulla Marini, se Zequila ha sottolineato le dimensioni imponenti del posteriore di Valeria, la Elia ci è andata più pesante. L’ex valletta, infatti, ha definito la collega: “Un cesso totale, un tale mostro“.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, la confessione bollente di Zequila su Valeria Marini

Se in un primo momento le frasi sono sfuggite al conduttore del Grande Fratello Vip, a vigilare attentamente c’erano i telespettatori. Dopo aver sentito le frasi proferite dalla Elia infatti, sono stati condivisi decine di commenti sull’accaduto. A quel punto la questione è stata ravvisata anche dai produttori del GF Vip e per la puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha preparato una sorpresa per Antonella Elia.

Leggi anche ->Licia Nunez Barbara Eboli | bacio in diretta al GF Vip | VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Valeria Marini concorrente temporanea al Grande Fratello Vip

Abbiamo regalato ad Antonella una nuova coinquilina… sarà felice secondo voi? 😂 #GFVIP pic.twitter.com/19n7VWlEIc — Grande Fratello (@GrandeFratello) 27 gennaio 2020



Presa in disparte la concorrente, Signorini le ha ricordato le frasi pronunciate su Valeria Marini e le ha detto che c’era una novità. Antonella ha cominciato a temere che l’antagonista fosse in studio e presto i suoi timori si sono rivelati fondati. Scoraggiata la Elia ha chiesto a Valeria se fosse venuta per discutere e si è augurata che non divenisse un’ospite fissa, ma la Marini ha risposto: “No, no, io resto. Sono la nuova coinquilina”. A quel punto è cominciata una discussione, Valeria le ha fatto notare come fosse cattiva nei confronti di tutte le donne. Quindi ha aggiunto: “A me non interessa, mi scivola. Che tu dica che sono un cesso, basta metterci davanti allo specchio e poi vediamo”.

Alle parole della Marini non sono seguite delle scuse, bensì un ulteriore attacco: “Non hai nessuna qualità, né umana né artistica. Sei capace di gonfiarti e tirare tutte le parti che puoi, sei tiratissima”. Ne è nata una discussione accesissima che ha costretto Signorini a giocarsi il freeze prima che degenerasse completamente. Ma se la lite è stata fermata sul momento, nei prossimi giorni potrebbero nascere ulteriori discussioni.