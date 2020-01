Simona Tagli chi è: età, carriera e vita privata della showgirl

Conosciamo meglio la storia di Simona Tagli: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della showgirl

Simona Tagli nasce a Milano il 22 febbraio 1964. Studia danza classica alla Scala di Milano e modern jazz nella scuola di Luciana Novaro. Poi inizia a lavorare come modella e in televisione come comparsa nella trasmissione Popcorn. Compare nel video di OK Italia di Edoardo Bennato e partecipa ad una serie di gag di Zuzzurro e Gaspare nel programma Drive In, in I-taliani del gruppo comico dei Trettré e in MegaSalviShow di Francesco Salvi. Dal 1987 diventa valletta in diversi programmi della syndication Odeon TV. Poi passa nel 1991 come valletta a Domenica in con Gigi Sabani per la regia di Gianni Boncompagni. Partecipa al gioco del cruciverbone e introduce i presentatori e le varie parti della trasmissione con stacchetti sexy. Dopo un anno presenta su Rai 1 la trasmissione Le Colombiadi.

Poi per TMC conduce le trasmissioni al Campionato italiano superturismo, invece 97-98 sulla Rai insieme a Gianfranco De Laurentiis conduce Pole Position. Nel luglio 1998 l’edizione italiana di Playboy le dedica la copertina ed un servizio nelle pagine interne. Successivamente torna a lavorare per la tv pubblica, dove è tra i conduttori della 48 ore dell’edizione del dicembre 1998 di Telethon e, insieme a Gianfranco De Laurentiis, di Pole Position. Poi si laurea in Architettura. Nel 2002 esce una compilation dove la Tagli interpreta 14 canzoni famose, dal titolo Ti amo.

Nel 2010 conduce gli appuntamenti di Casa Sanremo by Audi durante lo svolgimento del Festival di Sanremo 2010. Nel 2011 apre un salone di bellezza per mamme e bambini. Poi nel 2016 a Milano in occasione delle Elezioni Amministrative si candida per il consiglio comunale nelle liste di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale.

Simona Tagli chi è: vita privata

Nell’estate 2005 ha una figlia di nome Georgia, avuta dall’ex compagno Francesco Ambrosoli. In passato è stata anche fidanzata con Antonio Zequila per circa sette anni.