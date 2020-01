Coronavirus, bloccati voli per la Cina: precauzioni per i viaggi

Il virus della Cina fa sempre più paura: cancellati voli per la Cina di diverse compagnie. Precauzioni per i viaggi

Cresce la paura per il Coronavirus in Europa e in Italia. E la Cina diventa sempre più isolata: niente viaggi e blocco dei voli. Si monitora ogni caso sospetto di febbre e influenza e si guarda con preoccupazione ai dati che rivelano un continuo diffondersi del virus in Cina e in diversi Paesi. Sembra ormai chiaro che l’unico antidoto al momento disponibile è quello di isolare i focolai di infezione, ovvero evitare le possibilità di contagio.

Per questo in Cina dopo aver annullato i festeggiamenti per il Capodanno Cinese, molti negozi hanno deciso di chiudere: Ikea ha chiuso metà dei suoi punti vendita nel Paese e mandato a casa (con stipendio intatto) i suoi dipendenti per circa un mese; lo stesso ha fatto Starbucks. E diventano più numerose di ora in ora le compagnie aeree che hanno deciso di sospendere i voli da e per la Cina.

Sconsigliati viaggi in Cina: i rischi per il Coronavirus

Il temibile nCov-2019 è un virus che si è diffuso dapprima in un mercato del pesce della città di Wuhan e poi ha rapidamente contagiato migliaia di persone causando la morte di circa un centinaio. I dati sono in continua evoluzione e c’è chi sostiene che il Governo Cinese non sia a conoscenza o non dia conto di tutti i casi. In ogni caso per contenere la diffusione del virus la città di Wuhan è stata isolata: sospesi treni, aerei e mezzi pubblici. Stessi provvedimenti sono stati poi assunti anche da altre città della stessa regione quella di Hubei.

Muoversi in quell’aerea oltre ad essere molto pericoloso per la salute può risultare anche pressoché impossibile viste le limitazioni alla circolazione. Ma in tutta la Cina si rischia di andare incontro a problemi: molte attrazioni sono state chiuse, ci possono essere problemi nei collegamenti, alcuni uffici pubblici sono chiusi. Anche alcuni negozi come Ikea e Starbucks hanno chiuso. Inoltre moltissime compagnie aeree hanno interroroto i voli da e per la Cina.

Sul sito della Farnesina, Viaggiareisicuri, si fa esplicito divieto ai viaggiatori di recarsi nella regione di Hubei, dove si trova la città di Wuhan e di posticipare tutti i viaggi in Cina.

Compagnie aeree che hanno cancellato voli per la Cina

Isolare il virus ed evitare potenziali diffusioni. E’ questa l’unica precauzione al momento possibile in attesa che i ricercatori trovino un vaccino per il Coronavirus. Per abbassare i rischi del contagio moltissime compagnie aeree hanno deciso di sospendere tutti i voli da e per la Cina. Hanno finora cancellato i voli verso alcune destinazioni le seguenti compagnie aeree.

British Airways: voli sospesi per Pechino e Shangai

voli sospesi per Pechino e Shangai Iberia: Shangai

Shangai Lufthansa: Pechino e Shangai

Pechino e Shangai Swiss: Pechino e Shangai

Pechino e Shangai Austrian Airlines: Pechino e Shangai

Pechino e Shangai American Airlines: Pechino e Shangai

Pechino e Shangai United Airlines: Pechino, Shangai e Hong Kong

Pechino, Shangai e Hong Kong Air Canada: Pechino e Shangai

Pechino e Shangai Hongkong Airlines: Pechino, Shangai, Nanchino. Guyang, Haikoi, Sanya, Chonquing, Chengdung

Pechino, Shangai, Nanchino. Guyang, Haikoi, Sanya, Chonquing, Chengdung Finnair: Pechino e Nanchino

Pechino e Nanchino Lion Air : tutta la Cina

tutta la Cina Air Seoul: Liny e Zhangjiajie

Liny e Zhangjiajie Air India: Shangai

Shangai Indigo: Hong Kong e Chengdu

Precauzioni in aeroporto

La sospensione dei voli limita il rischio di diffusione, ma è comunque possibile che il virus possa diffondersi in Europa e in Italia. Per evitare di essere contaminati oltre ovviamente a non andare in Cina in questo momento è opportuno prendere delle precauzioni specie se si frequentano luoghi affollati e di possibile contaminazione come aeroporti e stazioni ferroviarie: