Annalisa Cuzzocrea, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista

Annalisa Cuzzocrea è una delle firma di punta delle pagine di politica interna di Repubblica. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La penna di Annalisa Cuzzocrea è tra le più apprezzate dai lettori di Repubblica (e non solo). La brillante giornalista si occupa ormai da anni di politica interna ed è spesso invitata anche in talk show e programmi televisivi di approfondimento. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Annalisa Cuzzocrea

Annalisa Cuzzocrea è nata a Reggio Calabria nel 1974 e si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in Lingue e Letterature straniere, con una tesi su George Orwell e Arthur Koestler. Dopo qualche anno di gavetta come stagista, ha iniziato la sua carriera di giornalista a Repubblica.it (come “semplice” collaboratrice) e Radio Capital (come corrispondente parlamentare) per poi passare a Repubblica Tv (come conduttrice e autrice insieme a Paolo Garimberti e Massimo Giannini) e approdare infine, nel 2011, sulle pagine di Repubblica, dove scrive tuttora di politica. Annalisa Cuzzocrea si è occupata in particolare dell’ascesa del Movimento 5 Stelle, ma anche del caso Lusi, di finanziamento pubblico ai partiti e di riforme istituzionali. Attualmente segue il governo Conte 2 e le sue complesse vicissitudini.

Per il resto, Annalisa Cuzzocrea è sposata con Giandomenico Serrao, giornalista dell’agenzia di stampa Agi, e la coppia ha avuto due figli: Carlo e Chiara, nata nel 2014. Su di lei non si sa molto altro: sui suoi profili social non sembra essere molto attiva, ed è facile immaginare che tra un lavoro così impegnativo e la famiglia il tempo libero a disposizione sia ben poco…

