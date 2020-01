Conosciamo meglio il nuovo tronista over di Uomini e Donne: tutte le curiosità sulla sua carriera e vita privata

Luca Palazzolo è uno dei nuovi protagonisti del trono over di ‘Uomini e Donne’ che sta conoscendo meglio la single Diana. Possiede un account Instagram, che vanta circa 7mila followers. Atleta di body building, è anche personal trainer: spesso partecipa anche a gare di culturismo. Nativo di Genova, fisico scultoreo e tatuaggi in bella vista.

LEGGI ANCHE >>> Giovanna Abate, chi è: età e storia della nuova tronista di Uomini e Donne



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Luca Palazzolo, chi è: le curiosità

La single Diana ha svelato: “Ci stiamo conoscendo con tutti i nostri pregi e difetti. A me piacciono molto. Hanno entrambi molti pregi che mi hanno colpito. Ci siamo promessi di essere sempre sinceri. Simone è molto dolce, simpaticissimo anche se qui non sembra. Avevo un’altra idea di lui. E’ molto ironico, mi fa ridere molto. C’è stato un bacio con entrambi. Non ho nascosto niente a nessuno. Avrei preferito lasciare l’aspetto fisico per un momento successivo. Ma le cose succedono”. Poi ha aggiunto: “Non lo rinnego. Entrambi hanno due caratteri istintivi. Sono tra due fuochi. Non si può partire dal sesso per arrivare l’amore. Il sesso è qualcosa che completa un sentimento d’amore. Per come sono fatta io, devo avere un trasporto, un sentimento. Sabato e domenica sarò a Genova a trovare Luca. Voglio vivere la loro realtà”.