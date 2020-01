Giovanna Abate, chi è: età e storia della nuova tronista di Uomini e Donne

Giovanna Abate salirà sul trono di Uomini e Donne dopo la delusione da Giulio Raselli. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Le indiscrezioni che circolavano da giorni sono state infine confermate: Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico e ai tre tronisti già presenti in puntata si è aggiunta l’avvenente mora. Nuova vita, dunque, per l’ex corteggiatrice protagonista di un burrascoso rapporto con Giulio Raselli, alla quale i tanti fan augurano di trovare il vero amore. Conosciamola intanto più da vicino.

L’identikit di Giovanna Abate

Giovanna Abate, classe 1995, è nata a Roma e ha avuto un’infanzia tutt’altro che tranquilla, a causa di una serie di problemi in famiglia. I suoi genitori si sono separati quando era piccola e per questo motivo ha sofferto molto. Attualmente gestisce un negozio di abbigliamento insieme alla madre nella Capitale.

Giovanna Abate si è fatta conoscere ai telespettatori di Canale 5 (e non solo) in quanto corteggiatrice di Giulio Raselli nell’edizione di Uomini e Donne 2019-2020. I due, come accennato, hanno capito di non essere fatti l’una per l’altro e per questo sarà interessante vedere, nelle prossime settimane, chi (e come) riuscirà a conquistare il cuore dell’affascinante tronista.

Per il resto, Giovanna Abate ha due tatuaggi: una scritta sul polso sinistro e una all’interno del braccio sinistro. Sui social vanta un ampio seguito di followers che fanno già il tifo per lei. “Credo che l’amore sia qualcosa di talmente irrazionale che potrebbe trasformarmi in chiunque – ha scritto la Nostra -. L’unica certezza è che so quanto posso dare e quanto cuore ci metto nelle cose”. Ne sentiremo ancora parlare…

