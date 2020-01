Gigi D’Alessio, ancora crisi con Anna Tatangelo? – VIDEO

Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembra che ci sia aria di crisi: le nuove rivelazioni dopo quanto avvenuto circa un anno fa.

Quella composta da Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è una coppia abbastanza longeva del mondo dello spettacolo. Ma anche per loro ci sono dei momenti no. Così, ecco arrivare il nuovo gossip su una possibile crisi.

I due non postano foto insieme sui social da molto tempo e l’ultima apparizione che hanno fatto in pubblico risale allo scorso novembre, nel corso di una trasmissione televisiva. Circa un anno fa, la coppia aveva attraversato una nuova situazione difficile.

All’epoca la cantante aveva dichiarato: “E’ stato costruttivo stare da sola, sicuramente non semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti”. Quindi aveva proseguito: “Gigi è una persona intelligente e mi ha capita. Abbiamo superato anche questo. Adesso sono serena. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”.

La storia sembra ora avere un altro ‘inciampo’. Ci sono altri indizi, oltre all’assenza sui social. Ad esempio, i fans si sono insospettiti quando Gigi D’Alessio, recentemente in concerto con l’amico Nino D’Angelo a Roma, non ha salutato sul palco la sua compagna Anna, come sua abitudine.