Fabrizio Corona contro J-Ax: “Impara a chiedere scusa”

Fabrizio Corona si scaglia contro J-Ax dopo che lui lo cita in una canzone. “Impara a chiedere scusa”, consiglia il re dei paparazzi.

Lo scorso 24 gennaio J-Ax ha pubblicato il suo nuovo album “ReAle”. Nel terzo brano del disco, “Quando piove diluvia”, il cantante cita con un mezzo dissing Fabrizio Corona: “Vogliono computer, documenti della banca – chiedo che succede, lui mi dice “procedura standard, un controllo è di routine se il reddito si alza” – e anche se pago ogni tassa la voce suona falsa – non sono Corona ma l’apparenza ingabbia“.

Potrebbe interessarti anche –> J-Ax Fedez | “Non sono un traditore | vivo il complesso dell’impostore”

Fabrizio Corona litiga con J-Ax, il post su Instagram

Ieri Fabrizio Corona ha ascoltato la canzone di J-Ax, pubblicando su Instagram diverse storie in cui si filma ascoltando il pezzo. Poche ore dopo il re dei paparazzi si è scagliato pubblicamente con il cantante, pretendendo delle scuse. Queste le parole usate dal criminale in un post dedicato al cantane, didascalia di una grande foto di Ax: “IN QUESTA FOTO HAI LO SGUARDO DA CRIMINALE LA POSA DA DELINQUENTE MA HAI LA FEDINA PENALE PULITA.GIOCHI CON LA TUA IMMAGINE,FINGI DI ESSERE QUELLO CHE NON SEI O FORSE SEI MA NON IMPORTA A NESSUNO,PERCHÉ TU NON SEI UN SIMBOLO E NON RAPPRESENTI NIENTE.IMPARA A DARE VALORE ALLA PAROLA SCRITTA E CANTATA,HA UN PESO E NON VA USATA SOLO PERCHÉ CI STA FA RIMA O FA RIDERE.STUDIA LE STORIE DI VITA STUDIA LA CRONACA STUDIA L’ATTUALITÀ.E SE HAI SBAGLIATO OGNI TANTO IMPARA A CHIEDERE SCUSA OGNI TANTO FA BENE È SIMBOLO DI INTELLIGENZA”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!