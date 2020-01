J-Ax Fedez | “Non sono un traditore | vivo il complesso dell’impostore”

L’amicizia J-Ax Fedez è finita da lungo tempo. Dopo il marito di Chiara Ferragni, tocca all’ex Articolo 31 parlarne. “Meglio se mi fate passare per il cattivo”.

J-Ax è in uscita con il suo nuovo album ‘ReAle’. Gioco di parola tra l’aggettivo ed il suo nome. Infatti Alessandro Aleotti, giunto ai 30 ed oltre anni di carriera, si sente un re, nonostante ne abbia passate tante.

Tra queste c’è anche la controversa fine dell’amicizia con Fedez, con il quale era nato un sodalizio artistico fortificato anche da quella che sembrava essere una bella amicizia. Ma qualcosa poi si è rotto, e proprio il rapporto tra i due ne ha fatto le spese. Ancora oggi ai loro tanti fans non sono chiari i motivi della rottura, che ha coinvolto anche Fabio Rovazzi. Fedez poche settimane fa aveva parlato della cosa, pur non rivelando molto. Ora fa lo stesso anche J-Ax. L’ex frontman degli Articolo 31, sempre a ‘La Confessione’ con Peter Gomez (stesso palco scelto da Fedez poco tempo fa, n.d.r.) afferma: “Non mi sento un traditore. Sulla questione non risponderò mai nello specifico, e per un motivo chiaro. Voglio che si parli di me soltanto per la musica. Mi sono fatto scivolare tutto addosso e non ho niente da dire. Anzi, preferisco che mi facciate passare per il cattivo della situazione”.

J-Ax Fedez: “Vivo il complesso dell’impostore, come tanti colleghi”

E dell’ex amico Fedez sembra proprio che si parli in maniera per nulla velata nel brano di ‘ReAle’, ‘Quando piove diluvia’. Lo conferma proprio Ax. “Parla esattamente di quel che è successo dopo la fine di tutto con Fedez. Io ho molta paura e questa è una costante della mia vita. Gli anni di carriera non contano niente, c’è sempre la possibilità di poter perdere tutto in un secondo, da un momento all’altro. Per un incidente o per altro. Quando sono uscito da Newtopia (la società fondata con lo stesso Fedez, n.d.r.) mi sono capitate tante piccole sfortune. Tipo un controllo della Guardia di Finanza. Niente da temere, ma sono cose sempre antipatiche anche quando non hai niente da nascondere. E poi un servizio de ‘Le Iene’ mai andato in onda a proposito di cannabis e legalizzazione, di cui sono testimonial. Vivo il complesso dell’impostore, come tanti miei colleghi”.

