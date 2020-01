Belen e Stefano aprono la loro casa: nuovo progetto per la coppia – VIDEO

A quanto pare Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero pronti ad aprire la loro casa a sguardi indiscreti per un nuovo progetto insieme.

Solitamente si dice che “la minestra riscaldata non funziona”, un modo di dire che viene applicato a quelle coppie che, dopo una prima separazione, decidono di tornare insieme. Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, però, sembra essere l’eccezione che conferma la regola. Da quando i due hanno ufficializzato il nuovo fidanzamento, infatti, le cose sono andate benissimo e con il passare dei mesi sembra che stiano procedendo per il meglio.

Leggi anche ->Belen Rodriguez, lo sfogo sui social: “Mi sono svegliata così, lo odio”

La coppia ha persino cominciato a lavorare insieme: la scorsa estate hanno condotto il Festival della Taranta e quello di Castrocaro. Secondo il settimanale ‘Chi‘, la coppia sarebbe pronta a lanciarsi in una nuova avventura professionale insieme. Un progetto che li vedrebbe aprire la loro casa al pubblico: “La notizia di cui si vociferava già da tempo pare stia prendendo forma. Belen e Stefano sembrerebbero infatti pronti ad aprire le porte della loro casa per trasmettere al pubblico le atmosfere che solo in famiglia si possono creare, mostrando momenti autentici di vita privata mai svelati prima”. Ancora è presto per capire se si tratta di un progetto in stile famiglia Osborne o qualcosa più vicino ad una sitcom in stile ‘Casa Vianello’.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI