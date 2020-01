SuperEnalotto, centrato il 6 da oltre 67 milioni di euro: ecco dove

Dopo una lunga attesa è stato finalmente centrato il 6 al SuperEnalotto: vinti oltre 67 milioni di euro in provincia di La Spezia con una schedina da 2 euro.

La cifra è di quelle da capogiro e difficili anche solo da immaginare: 67.218.272,10 euro. A tanto ammonta la vincita centrata con il 6 di stasera, martedì 28 gennaio 2020, al SuperEnalotto. La preziosa schedina è stata giocata nella tabaccheria Il Quadrifoglio ad Arcola (strada provinciale, 288), in provincia della Spezia, con un investimento di soli due euro. La combinazione vincente: 16-21-33-50-57-89. Numero Jolly 52 e Superstar 26. Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2020: un motivo in più per festeggiare.

Caccia al fortunato vincitore del SuperEnalotto

Naturalmente è subito partita la caccia al superfortunato vincitore, ma sarà difficile che lui o lei si faccia vivo in prima persona, data l’importanza della somma vinta e tutto quel che ne consegue. Resta poi da vedere se è già al corrente del lieto evento oppure no. Intanto, con quella di stasera sono 123 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dall’ormai lontano 17 settembre 2019 quando a Montechiarugolo (PR) è stato vinto un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati. Il 13 agosto 2019, invece, era stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal. Il montepremi per l’estrazione del prossimo giovedì 30 gennaio sarà di 14,5 milioni di euro. Di seguito il dettaglio delle vincite di stasera.

QUOTE SUPERENALOTTO

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 67.218.272,10

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 61.697,57

Punti 4: 450 totalizzano Euro: 420,26

Punti 3: 19.089 totalizzano Euro: 29,76

Punti 2: 309.130 totalizzano Euro: 5,70

QUOTE SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 42.026,00

Punti 3SS: 88 totalizzano Euro: 2.976,00

Punti 2SS: 1.435 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.241 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 23.285 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.575 totalizzano euro: 339.375,00

