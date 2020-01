GFVIP | Signorini lancia notizia bomba su Serena, Pago ancora non lo sa

Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini lancia notizia bomba su Serena Enardu. Pago ancora non lo sa, ma la incontrerà di nuovo nella casa.

Durante il suo soggiorno nella casa del Grande Fratello VIP, Pago ha scritto una canzone per la sua ex fidanzata Serena Enardu. In confessionale ha spiegato: “L’ho scritta per me, ma parla di me e di lei”; a quanto pare l’uomo, nonostante il brusco addio a Temptation Island, è ancora molto innamorato di Serena. I due si sono già incontrati all’interno della casa del GF: a inizio programma Signorini aveva dato l’opportunità a Serena di entrare in casa come concorrente, ma questo non è accaduto. L’ex coppia si è però incontrata per parlare: dopo il primo approccio, in cui Pago ha rifiutato un bacio di Serena, lui si è pentito e nei giorni a seguire ha pensato molto a lei.

Potrebbe interessarti anche –> Serena Enardu, il racconto choc dell’ex di Pago: piangevo sempre

Signorini lancia notizia bomba su Serena Enardu, ecco cosa succederà

Nonostante Pago non ne sappia ancora niente, al termine della puntata di lunedì 27 gennaio Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente che venerdì prossimo Serena entrerà di nuovo in casa Grande Fratello VIP: “Questo venerdì, in occasione della diretta, Serena Enardu tornerà in casa ed avrà un nuovo confronto con Pago. Lui ancora non lo sa”, ha spiegato. Alfonso Signorini ha parlato anche di una sorpresa per il cantante: che sia Serena la sorpresa stessa? Ancora non se ne sa nulla, staremo a vedere. E’ evidente a tutti che Pago provi ancora un sentimento forte per Serena, e si può dire altrettanto di lei. Probabilmente l’ultima volta che si sono visti era ancora troppo presto per parlare di ciò che è successo a Temptation Island e metterci una pezza, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!