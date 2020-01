Serena Enardu, il racconto choc dell’ex di Pago: piangevo sempre

Serena Enardu è ancora protagonista, questa volta sulle storie di Instagram con i racconti dettagliati della sua vita privata: “Che brutto periodo”

Continua a far parlare di sé l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Pago. Dopo l’entrata negata al Grande Fratello Vip, la donna ha dedicato il tempo ai propri follower nel suo tempo libero con racconti dettagliati e minuziosi della sua vita privata. Racconti, per certi versi, anche segreti per far vivere da vicino la sua storia. Nella giornata di ieri, attraverso le storie di IG, la stessa bella sarda ha svelato una sua passata esperienza dopo Temptation Island Vip, che ha visto cambiamenti notevoli della sua sfera personale.

Dopo l’addio con il suo ex Pago, la Enardu ha vissuto davvero un periodo negativo da single. I mesi sono stati davvero molto difficili dove ha mostrato tutto il suo malessere. Dopo tanti mesi, inoltri, Serena ha raccontato anche un brutto episodio che ha dovuto attraversare: “Dovete sapere che il periodo dopo Temptation Island, dove stavo di m***a , dove piangevo, dove non riuscivo a dormire, un giorno riesco a prendere sonno e scoppia il diluvio di notte. In questi giorni ho avuto i muratori in casa”, si giustifica. Ma non solo. Mi sveglio a notte fonda con delle gocce che mi vanno in testa. Insomma, un periodo dove andava tutto di m***a”.