Cristina Bugatty, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Cristina Bugatty, chi è il noto personaggio televisivo e cinematografico italiano: esordi e successo.

Cristina Bugatty, nata Edoardo, è un transgender, che ha esordito nel mondo dello spettacolo, come attore teatrale, nel 2000. Negli stessi anni, ha formato il gruppo pop dance Starsmusic.

Leggi anche –> Chi è Vladimir Luxuria: età, fidanzato, carriera, vita privata dell’ex parlamentare

Successivamente, nel 2001, ha esordito in televisione con Piero Chiambretti, diventando opinionista al programma Chiambretti c’è in onda su Rai 2.

Leggi anche –> Vittoria Schisano, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Cristina Bugatty

La televisione non ha però frenato la sua passione per il teatro. Ha ottenuto, tra gli altri, il ruolo di Lucy, nell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, con la regia di Francesco Micheli al Teatro Dal Verme di Milano. Nel 2003 è al centro di una polemica: su invito di Vittorio Sgarbi dovrebbe condurre il Dopo Festival di Sanremo, ma avrebbe trovato l’opposizione di Pippo Baudo. Diversi sono i programmi a cui prende parte in quegli anni, in qualità di ospite e opinionista. Sgarbi, Chiambretti, ma anche Maurizio Costanzo: diventa ospite nei loro salotti televisivi. Dal 2006 realizza video interviste podcast nel mondo della cucina italiana.

Nel 2010 entra nel cast di una nota fiction: interpreta il personaggio di Gianna nella quarta stagione di I Cesaroni. Da ottobre 2011 con la rubrica di economia domestica entra a far parte della trasmissione Lilit – In un mondo migliore in onda su Rai 3. Più di recente, apre su YouTube un canale di intrattenimento e interviste intitolato TeleBugatty. A teatro, intanto, più volte è nel cast scelto da Francesco Micheli in sue rappresentazioni. Nel 2016 partecipa come concorrente assieme a Diego Passoni, con cui forma la coppia de “I Contribuenti”, alla quinta edizione del reality show Pechino Express, su Raidue. Nel 2019 recita ne La dea fortuna di Ferzan Özpetek, suo primo ruolo sul grande schermo, e partecipa al video musicale della canzone di Myss Keta Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto. Grandissima passione per la musica, arriva a suonare come disc-jockey in molti locali.