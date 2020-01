Pedro Valti è diventato famoso per il litigio che ebbe con Amadeus a ‘L’Eredità’ anni fa. Ora lui rispunta fuori lanciando una frecciata al presentatore.

Sanremo 2020 è alle porte e fin qui Amadeus ha dovuto fare i conti soprattutto con le polemiche. Nel corso delle ultime settimane il presentatore tv della Rai ha dovuto dribblare non poche discussioni. Alcune delle quali fin troppo faziose, a dire il vero. In ogni caso Amadeus ha sempre reagito con signorilità e senza mai esacerbare i toni.

Fatto sta che la settantesima edizione del Festival non sembra affatto cominciare sotto una buona stella. Ed altra benzina al fuoco la aggiunge ora Pedro Valti. Lui è l’irriverente concorrente de ‘L’Eredità’ che fu protagonista proprio di una discussione con Amadeus, ai tempi in cui era quest’ultimo a condurre il noto e longevo quiz show di Rai 1. Fece molto scalpore quanto accaduto all’epoca. Pedro Valti fece stizzire il presentatore di Sanremo 2020 con alcune risposte irriverenti, tanto che quest’ultimo lo invitò ad avere un atteggiamento più consono a quello che dovrebbe essere per una comparsata sulla Televisione di Stato.

Amadeus, la sua storica ‘nemesi’ Pedro Valti lo provoca: “Ma che combini?”

“Altrimenti puoi anche andare via”. E Valti fece proprio questo: lasciò la sua postazione de ‘L’Eredità’ e salutò tutti polemicamente. Di tempo ne è passato, siamo nell’ordine degli anni. Ora lui rispunta fuori con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ed ancora una volta provoca Amadeus. “Ma che mi combini? L’hai fatta grossa eh? Ma ti pare il caso di parlare in questo modo? E noi? Poveri cittadini, utenti Rai che paghiamo il canone Siamo costretti a subire le tue vaccate! Ma cos’ha nel cervello?”. Parole alle quali il direttore artistico e conduttore del Festival 2020 probabilmente non replicherà, in quanto si tratta di una evidente provocazione.