Che tempo farà a febbraio? Arriverà l’inverno oppure no?

Si stanno avvicinando i famigerati i giorni della merla che sono il 29 il 30 e il 31 gennaio. Questi sono i giorni che teoricamente dovrebbero essere i più freddi dell’anno, ma date le condizioni meteo che stiamo vivendo in questi giorni in cui del generale inverno sembra proprio non esserci traccia vengono dei dubbi. Secondo la tradizione popolare questi giorni dovrebbero essere quelli più freddi e secondo le previsioni meteo di 3B Meteo, forse qualche perturbazione sta cercando lentamente di arrivare sul nostro paese, ma le temperature resteranno al di sopra della norma.

Che tempo farà questa settimana?

Questa perturbazione che potrebbe arrivare non sarà comunque fredda come dovrebbe essere. Infatti il vortice polare tornerà a farsi sentire verso fine gennaio e con l’inizio di febbraio. Tra il 28 e il 29 gennaio potrebbe arrivare un nuovo impulso di aria fredda. Anche se non andrà direttamente a colpire l’Italia forse ne sentiremo un influsso nelle regioni nord-orientali generalmente. Quindi ciò che ci aspettiamo per i giorni della merla è di nuovo un’alta pressione e un clima generalmente positivo. Una situazione molto particolare quindi quella di questo periodo dell’anno che, oggettivamente non fa presagire quasi nulla di buono.

Cosa sta succedendo ora in Italia?

In questo momento soprattutto al nord Italia comunque la situazione è in evoluzione con un abbassamento di latitudine delle perturbazioni che stanno lentamente arrivando sul nostro paese. Potrebbero esserci delle nuove piogge che andrebbero ad essere la terza perturbazione del mese seppur non particolarmente intensa. Ciò che ci chiediamo è se a febbraio le condizioni meteo saranno rientrate un po’ nella norma oppure no.

Che tempo farà a febbraio 2020?

Secondo appunto sempre gli esperti 3bmeteo in merito a come sarà questa seconda parte dell’inverno, quindi nel mese di febbraio, ancora non si sa. Tutti sono perplessi perché stanno fiorendo gli alberi da frutto e si registrano 19° gradi nei fiordi norvegesi e in Italia,. Insomma la situazione è praticamente simile alla primavera. Ciò che si prospetta quindi per febbraio è ancora bel tempo. Per ora sono soltanto supposizioni, diciamo, e non abbiamo idea di che cosa potrebbe succedere.

Potrebbe arrivare un cambiamento quindi un po’ di freddo dalla seconda o terza decade di febbraio, ma nulla è detto perché queste sono soltanto supposizioni bisognerà poi vedere i modelli veri e propri nei prossimi giorni.