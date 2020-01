Lodovica Comello, chi è il marito Tomas Goldschmidt: età, foto, lavoro. Da pochissimo la coppia ha annunciato la nascita del loro primo figlio. Scopriamo di più sulla carriera e la vita del produttore televisivo.

Si sono conosciuti sul set televisivo della serie Violetta e oggi Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt sono felicemente sposati. Scopriamo chi è il produttore televisivo.

Tomas Goldschmidt, chi è il marito di Lodovica Comello

E’ nato in Argentina il 2 luglio del 1984 Tomas Goldschmidt ed è diventato nel 2015 il marito di Lodovica Comello. Goldschmidt è un produttore televisivo e i due si sono conosciuto proprio sul set dell’acclamatissima serie Violetta, in cui la Comello veste i panni di Francesca.

L’incontro tra i due è avvenuto nel 2013 e da allora Lodovica e Tomas non si sono più lasciati. Il loro matrimonio è avvenuto il primo aprile del 2015 a San Daniele del Friuli, la città d’origine della bellissima Lodovica, che aveva appena compiuto 25 anni.

Il matrimonio tra Lodovica e Tomas si è svolto in modo molto riservato, alla presenza solamente dei parenti più stretti dei due. I giovani sposi si sono concessi la propria luna di miele solo due anni dopo, nel 2017, alle Maldive e nel 2019 la coppia ha annunciato la nascita, tra qualche mese, del loro primo figlio.

Come la moglie, anche Tomas è molto attivo sui social, in particolare su Instagram dove pubblica spesso scatti che lo ritraggono nel contesto della sua vita quotidiana. Tomas Goldschmidt è amante dei viaggi e dello sport, in particolare dello snowboard, di cui è un grande appassionato.