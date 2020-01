Gerardina Trovato, chi è: età, vita privata e carriera della cantautrice. Dopo i successi in termini di pubblico e vendite negli anni ’90, la cantante ha recentemente dichiarato di essere caduta in disgrazia.





E’ nata a Catania nel 1967 la cantautrice Gerardina Trovato. Con sei album e un ep all’attivo è stata per anni una delle protagoniste del panorama musicale italiano.

Gerardina Trovato: le tappe della carriera professionale

Figlia di un medico della sua città d’origine e di una insegnante di pianoforte, subito dopo aver conseguito il diploma da ragioniera, Gerardina Trovato si trasferisce a Roma, dove tenta di inseguire il suo grande sogno, quello della musica. E’ proprio in questa città che la produttrice discografica Caterina Caselli rimane colpita dalla voce della cantautrice e le permette di pubblicare il suo primo album dal titolo Gerardina Trovato.

Grande è il successo che la cantautrice riceve poi nel 1993 quando al Festival di Sanremo fa ascoltare al pubblico il brano Ma non ho più la mia città, con il quale si classifica al secondo posto tra le nuove proposte, superata solo da Laura Pausini.

Negli anni successivi partecipa al Festival Italiano e al Festivalbar con i brani Chissà e Sognare sognare. Nuovamente al Festival di Sanremo nel 1994, si classifica al quarto posto con il brano Non è un film. Nello stesso anno esce il secondo disco dell’artista dal titolo Non è un film, che diventa disco di platino solo dopo una settimana dalla sua uscita. Due anni dopo, nel 1996, esce il terzo album Ho trovato Gerardina, che diviene disco d’oro per le vendite in brevissimo tempo.

Nel 2000 la Trovato è nuovamente al Festival di Sanremo con la canzone Gechi e vampiri, che si classifica al sesto posto. Partecipa nel 2005 a Music Farm condotto da Simona Ventura. Nel 2008 esce l’ep I sogni, premiato con il disco d’oro. Negli anni successivi continuano i successi in giro per l’italia fino a quando nei primi giorni di questo nuovo anno la Trovato rivela in un’intervista la difficile situazione nella quale si trova a vivere.

La vita privata

Proprio quest’anno infatti la cantante è stata esclusa dalla partecipazione al nuovo Festival di Sanremo. La Trovato ha rivelato di soffrire di nevrosi ossessiva depressiva e di citolisi epatica e di vivere in una situazione economica davvero critica che l’ha costretta a vendere la propria casa di Roma per sanare i debiti. La cantante ha inoltre raccontato di essere costretta attualmente a rivolgersi alla Caritas.