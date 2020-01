Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 26 gennaio

Appuntamento doppio con Barbara D’Urso oggi con Live Non è La D’Urso e Domenica Live: tutte le anticipazioni sulla trasmissione stasera in televisione

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice partenopea ha rivelato molte anticipazioni sia sulla storica Domenica Live sia sulla nuova arrivata in diretta Live – Non è la D’Urso. Partendo dal pomeriggio, dove la presenza dello zio e del padre di Luigi Favoloso è stata confermata, fino alle ultime rivelazioni dello stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip tramite il suo canale social, pare ci saranno delle novità. Scomparso da 29 giorni, sembrerebbe che Luigi Favoloso riapparirà proprio questa sera in tv, a Live Non è la D’Urso. Vediamo insieme cosa accadrà in puntata.

Favoloso dovrà fare i conti con Barbara D’Urso e le 5 sfere

In prima serata Live sarà in diretta e inizierà col ripercorrere la storia che ha convolto Luigi Favoloso e Nina Moric e che ha finito per tirarci dentro sia la famiglia di lui che quella di lei. La modella ha dichiarato che a seguito di una lite il compagno avrebbe picchiato sia lei che il figlio e sarebbe poi fuggito. D’altro canto l’ex gieffino, riapparso dopo essere scomparso per quasi un mese, smentisce categoricamente la versione. La presentatrice per quanto riguarda stasera ha dichiarato che parlerà per prima con il modello: “Luigi Mario Favoloso sa bene di essere stato accusato da Nina Moric. Sarà in diretta a Live, prima si confronterà con me in studio e poi contro le cinque sfere. Dirà la sua verità”.

Live – Non è la D’Urso, ospiti di oggi:

Luigi Mario Favoloso

Paola Barale Vs le cinque sfere

Vs le cinque sfere Vittorio Cecchi Gori che si sottoporrà alla macchina della verità

che si sottoporrà alla macchina della verità Gerardina Trovato, famosa cantante che partecipò al Festival di Sanremo, è finita in povertà e sarà ospite in puntata per parlare di questi dieci anni passati lontano dal mondo dell’arte e dello spettacolo.

