Eleonora Abbagnato, chi è il marito Federico Balzaretti: età e carriera

Conosciamo meglio la storia del marito di Eleonora Abbagnato, Federico Balzaretti: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Federico Balzaretti nasce a Torino il 6 dicembre 1981. All’età di sei anni entra a far parte delle giovanili del Torino facendo tutta la trafila granata. Viene mandato in prestito a Varese e Siena, per poi fare il suo ritorno al Torino. Fa il suo debutto in Serie A il 14 settembre 2002 contro l’Inter, ma viene retrocesso in cadetteria diventando però uno dei perni di quella formazione. Nel campionato di Serie B 2004-2005 con il Torino conquista la promozione nella massima serie. Dopo il fallimento della compagine torinese, viene svincolato. Passa alla Juventus e il suo trasferimento viene considerato un tradimento dai tifosi del Torino. Con i bianconeri resta anche in Serie B trovando due reti con la Juventus. Passa alla Fiorentina, ma la sua esperienza si rivela insoddisfacente. I cinque anni di Palermo gli fanno conquistare anche la maglia della Nazionale: poi passa alla Roma terminando la sua carriera da calciatore. Diventa opinionista di Premium Sport, attualmente fa parte della squadra di DAZN.

Eleonora Abbagnato, chi è il marito Federico Balzaretti: vita privata

Dall’ex compagna Jessica Gasparin ha avuto due figlie: Lucrezia (2006) e Ginevra Vittoria (2008). Nel giugno 2011 sposa la ballerina di danza classica Eleonora Abbagnato nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Nel 2012 diventa padre per la terza volta di Julia; mentre dopo tre anni nasce a Roma Gabriel.