Aldo Baglio, chi è la moglie Silvana Fallisi: età, foto, carriera

Conosciamo meglio la storia della moglie di Aldo Baglio, Silvana Fallisi: ecco tutte le curiosità sull’attrice

Silvana Fallisi nasce il 9 dicembre 1964 in provincia di Siracusa. La sua carriera inizia nel teatro per poi spostarsi a Zelig, dove conosce il suo futuro marito Aldo Baglio. Con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha lavorato nel cinema in film di successo come Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia?, Il cosmo sul comò, La banda dei Babbi Natale, Ammutta muddica al cinema e Fuga da Reuma Park. Successivamente è stata anche protagonista a teatro con Anplagghed, sempre con Aldo, Giovanni e Giacomo, spettacolo che è stato portato anche al cinema.

Aldo Baglio, chi è la moglie Silvana Fallisi: vita privata

La coppia si è sposata negli anni ’90 e dalla loro relazione sono nati due figli: Caterina e Gaetano, che vivono a Monza, visto che frequentano entrambi l’università. Il loro matrimonio è sempre stato stabile con piccoli momenti di crisi come ha svelato la stessa donna: “Ho passato mesi di grande confusione. Poi, arrivano i 50 anni. Lo dico a tutte le donne: non spaventatevi, all’inizio state malissimo, non dormite, c’è questa cosa delle scalmane…Tranquille, capita a tutte”. Poi ha aggiunto: “Non siamo più solo padre, solo madre, lo siamo stati per troppo tempo. Ora ci riscegliamo come coppia. Io tutte le ex di Aldo, di prima che ci sposassimo, le incontro in palestra. Lui ha sempre vissuto qui, a Monza. Io sono l’unica siciliana della sua vita tra l’altro. Le altre sono più giovani ma io mi difendo bene”. Non ha un profilo Instagram, ma possiede una pagina Facebook.