Stasera in tv – Il Cantante Mascherato: anticipazioni di oggi 24 gennaio

Stasera in televisione su Rai 1 Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci giunge alla semifinale: anticipazioni sulla terza puntata del game show

Milly Carlucci conduce Il Cantante Mascherato e questa serata in tv sarà dedicata alla semifinale della competizione.

La terza puntata dello show non avrà più fra i suoi concorrenti l’Unicorno e il Barboncino, le cui maschere sono state indossate rispettivamente da Oretta Berti e Arisa.

Il Cantante Mascherato inizierà alle ore 21.25 su Rai 1.

Scopriamo insieme qualche anticipazione su cosa accadrà stasera.

Leggi anche –> Liberato, chi è il cantante mascherato: carriera e curiosità

Il Cantante Mascherato: regolamento, anticipazioni e qualche curiosità

Il talent game show della Rai basato su un format coreano successivamente reinterpretato in Germania, si avvicina a grandi passi alla puntata finale dove tutti i nomi saranno finalmente svelati. L’Unicorno e il Barboncino (Orietta Berti e Arisa), nonostante la loro splendida voce hanno dovuto abbandonare la competizione.

Chi si nasconde dietro alle altre maschere?

L’ipotesi che fra i partecipanti in gara ci sia Adriano Pappalardo è stata più volte esposta dalla giuria e anche i telespettatori hanno avuto lo stesso sentore. Alla maschera del Leone sono stati accostati anche il nome di Al Bano e Max Giusti. Per sfatare ogni dubbio o, perché no, confondere le acque, Milly Carlucci ha annunciato che inviterà tutti e tre i sospettati in puntata.

Saliranno sul palco nello stesso momento in cui arriverà il Leone?

Questo ancora non è chiaro, ciò che è certo invece è che la curiosità suscitata dai singolari costumi ha contribuito alla popolarità del game show. Il Cantante Mascherato ha registrato un epico boom di ascolti per ognuna delle messe in onda, superando di netto il diretto competitor Grande Fratello Vip.

Come confermato dalle anticipazioni diffuse da Rai 1, i concorrenti in gara complessivamente hanno:

partecipato per 46 volte al Festival di Sanremo e ottenuto 5 vittorie;

venduto 250 milioni di dischi;

condotto oltre 70 programmi;

interpretato 25 film;

tenuto concerti in oltre 30 paesi del mondo;

pubblicato 88 album discografici.

I giudici:

Francesco Facchinetti

Flavio Insinna

Guillermo Mariotto

Ilenia Pastorelli

Patty Pravo

Come da regolamento al voto della giuria viene affiancato quello del pubblico a casa che, tramite il televoto e il voto sui social, può esprimere la sua preferenza. Anche oggi i giudici cercheranno di capire chi si cela dietro alle maschere.

Le maschere ancora in gara:

il Mastino,

il Leone,

il Coniglio,

il Mostro,

l’Angelo,

il Pavone.

Il Cantante Mascherato, il regolamento spiegato da Orietta Berti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI